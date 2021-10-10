محكمة المتهمين بقتل الشهيد محجوب التاج تواصل جلساتها غداً





تتواصل صباح غد الاثنين الساعة التاسعة صباحا أمام القاضي مولانا زهير بابكر عبدالرازق جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشهيد محجوب التاج محجوب، وعددهم 11 متهما. وتعقد جلسات المحكمة بالديم شرق بمجمع مخالفات الأراضي قرب نادي العلمين، ومن المقرر أن يتم استجواب الطبيب الذي شخص وفاة الشهيد محجوب التاج، من قبل هيئة الاتهام، الحق العام والخاص، وهيئة الدفاع.

ويشار إلى أنه تمت إحالة قضية الشهيد محجوب التاج محجوب بالبلاغ رقم (5411) لعام 2019م، تحت المواد “130” القتل العمد و”186″ الجرائم ضد الإنسانية مقرونة مع المادة (21) الاشتراك الجنائي. يشار إلى أن الشهيد محجوب التاج محجوب “20” سنة، طالب الطب بجامعة الرازي استشهد حينما قام بعض ضباط وأفراد من جهاز أمن المخلوع بإعتقاله وضربه خلال مداهمتهم لجامعة الرازي والاعتداء على طالباتها وطلابها يوم 24 يناير2019.

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