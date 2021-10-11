القبض على (6) ضباط من جهاز المخابرات العامة والأمن الشعبي لهذا السبب





كشفت مصادر صحفية ، أنّ النيابة العامة ألقت القبض على 6 ضباط من جهاز المخابرات العامة والأمن الشعبي، متهمين بقتل الشهيدين الفاتح نمير والطيب بابكر عبد الحميد، إبان ثورة ديسمبر.

وقالت المصادر بحسب صحيفة الحداثة، إنّ البحث ما زال جاريًا للقبض على آخر عنص متهم بالاشتراك في الجريمتين، وبمجّرد القبض عليه تكون النيابة أكملت التحقيق في القضيتين، وفقًا لعدد من المصادر.

الخرطوم: (كوش نيوز)