ضربة قوية لإعلام الدعم السريع الإلكتروني





12 اكتوبر2021: أعلن موقع الفيس بوك رسمياً إزالته لعدد من الحسابات والمجموعات على الموقع والتي تتبع للدعم السريع وتعمل وفق اجندة لتوجيه وتضليل المتابعين، وجاء في التقرير انه تمت إزالة 116 صفحة، 666 حساب، 69 مجموعة، 92 حساب انستقرام. وقد تم اكتشاف هذه الشبكة بعد تحقيق داخلي اجراه الموقع أوضح عمل مشترك وتنسيقات بين الحسابات في المنطقة وهي مرتبطة بقوات الدعم السريع.

وقد صدر ذلك رسمياً ضمن تقرير فيس بوك لشهر سبتمبر السلوكيات المشتبه (الغير أصيله) والذي شمل دولتي السودان وأيران.

وائل مبارك

النيلين