بايدن: لماذا يدفع عمال المصانع ضرائب أعلى من المليارديرات؟





قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجب تغيير السياسة الضريبية في البلاد حتى يدفع كل فرد في المجتمع نصيبه العادل منها، مؤكدا سعيه لتطبيق ذلك بصورة تعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي.

وتساءل بايدن، في تدوينة على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “لماذا يدفع عمال المصانع نسب ضرائب أعلى من المليونيرات والمليارديرات؟”.

ووجه بايدن رسالة للأمريكيين قال فيها: “القضية بسيطة: إذا كنت عاملا في مصنع أو مدرس أو فرد إطفاء، فإنه لا يوجد أي مبرر يجعلك تدفع نسبة ضرائب أعلى من المليونيرات والمليارديرات”.

وفي تدوينة سابقة، أمس الثلاثاء، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أهمية بناء اقتصاد أمريكا بحيث تكون الطبقة الوسطى هي محور ارتكازه.

ولفت بايدن إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع تحقيق أهدافها في منافسة بقية دول العالم إلا إذا أعادت بناء اقتصادها على هذا الأساس.

العربية نت