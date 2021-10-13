بوتين: الجيش الروسي يجري مناورات على أرضه بينما أمريكا تجريها على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيها





قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسة عامة لأسبوع الطاقة الروسي، إن روسيا لا تنتهك أي قانون، ولم تنسحب من المعاهدات الأمنية.

وأضاف بوتين: “العسكريون الروس موجودون على أراضي روسيا، وقد أجرينا تدريبات ضخمة مؤخرا، وقمنا بإجراء هذه التدريبات على أراضينا”.

وأضاف: “يقوم شركاؤنا الأميركيون أيضًا بتدريبات واسعة النطاق، ولكن على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيهم، لم نذهب إلى واشنطن أو نيويورك لإجراء التدريبات، لكنهم جاؤوا إلينا وأجروا مناورات بالقرب من حدودنا، فكيف نرد على ذلك؟ أكرر أننا نجري تدريباتنا على أراضينا ولا يوجد شيء يثير الدهشة هنا”.

وانطلقت اليوم الأربعاء، في موسكو، أعمال المنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي”، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية لكون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمية.

وينعقد المنتدى في الفترة من 13 وحتى 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية “مانيج” في العاصمة الروسية موسكو.

العربية نت