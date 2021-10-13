“فيسبوك” يحتفظ بخريطة مخفية لسجل مواقعك .. إليك كيفية العثور عليها





يتتبع “فيسبوك” أماكن تواجد المستخدمين، ويحتوي التطبيق في الواقع، على خريطة مخفية مرتبطة بسجل المواقع على الهاتف.

ويحتفظ عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بسجل لإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بالمستخدم ويقوم بتحميله إلى “سجل المواقع” المدفون بعمق في إعدادات الملف الشخصي على التطبيق.

ويعرض “سجل المواقع” المتاجر والشركات الأخرى التي قمت بزيارتها، بالإضافة إلى الفترات التي كنت فيها “في حالة تنقل”.

ويمكنك البحث عن تواريخ محددة لمعرفة بيانات الموقع التي قام “فيسبوك” بتسجيل الدخول إليها في أي يوم معين.

وبينما قد يجد البعض هذا المستوى من البيانات مفيدا، فلا شك أن هناك آخرين لن يكونوا سعداء بمعرفة “فيسبوك” بكل تحركاتهم.

والخبر السار هو أنه يمكن إيقاف تشغيل هذا الإعداد من خلال موقع الويب والتطبيقات الخاصة بـ”فيسبوك”. وإذا أردت حذف سجل موقعك بالكامل، فهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للقيام بذلك.

ويشار إلى أن “سجل المواقع” يختفي في القوائم الفرعية للملف الشخصي للمستخدم على “فيسبوك”، وللعثور عليه:

– افتح “فيسبوك” إما على جهاز “آيفون” أو أندرويد، واضغط على زر القائمة الذي يمثل ثلاثة خطوط أفقية.

العربية نت