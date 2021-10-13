شركة “سبائك” تكشف عن اتجاهها لإنشاء مركز لتجارة اللؤلؤ و الأحجار الكريمة





قال مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالإنابة ؛ عثمان حسن أن الهيئة تدعم القطاع الخاص للعمل في تنويع الاستثمار بقطاع التعدين.

و أكد خلال مخاطبته ورشة ” إستزراع اللؤلؤ في السودان ” التي نظمتها شركة الخرطوم للذهب والمعادن (سبائك) المحدودة بمقرها بالخرطوم اليوم (الأربعاء) اهتمام وزارة المعادن والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بتنويع التعدين لافتاً إلى أن شركة “سبائك” تعمل في مجال واعد وضخم و أضاف:” ستجد الشركة كل دعم من الهيئة ”

من جهته أوضح مدير شركة الخرطوم للذهب والمعادن “سبائك ” ؛ عصام الدين الماحي أن شركته تهدف لإحياء استزراع اللؤلؤ في السودان بجانب مساعدة البلاد في بناء أكبر احتياطي من الذهب، مشيراً إلى أن السودان يصنف رائد عالمي في استزراع اللؤلؤ و أضاف:” يعد البحر الأحمر الثاني في العالم في استزراع اللؤلؤ”

و قال إن الشركة وضعت خطة عمل واستراتيجية بالعمل بنظام المراكز كاشفاّ عن اتجاههم لإنشاء مركز لتجارة اللؤلؤ والاحجار الكريمة مشيراً إلى أنها تمتلك تدريب متخصص في تجارة الذهب واللؤلؤ .

و أوضح عصام أن شركة سبائك تسعى للدخول بقوة في مجال خدمات التعدين بكل أنواعها خاصة المحافظ الاستثمارية.

في الأثناء قال المحاضر بكلية النفط والمعادن بجامعة النيلين ؛ عمر التاج عمر والذي قدم ورقة عن استزراع اللؤلؤ قال ان السودان من ضمن( 16) دولة في العالم يصلح فها استزراع اللؤلؤ مشيرا إلى ساحل البحر الاحمر يعد الأفضل في العالم لاستزراع اللؤلؤ.

في غضون ذلك كشف العضو المنتدب بشركة سبائك ؛ محمد الناير أن شركة سبائك تهتم بالشراكة بين القطاع العام والخاص مشيراً إلى رؤية سبائك لضمان الاستغلال الامثل لموارد البلاد.

باج نيوز