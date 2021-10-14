بالصورة.. عالم الفلك “أنور عثمان” يكشف عن موقف طريف في ظل أزمة الخبز الحادة بالخرطوم





كشف الباحث في علم الفلك، الدكتور أنور أحمد عثمان، عن موقف طريف مرّ به مساء اليوم الأربعاء في ظل أزمة الخبز الحادة التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال “عثمان” في تغريدة له مصحوبة بالصور: (معزوم عشاء.. قالو لي جيب رغيفك معاك…)، ولاقت تغريدته العديد من التعليقات المتهكمة على الموقف.



وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم، هذه الأيام أزمة خبز حادة، وغلاء في السلع الضرورية، نتيجة إغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي الرابط بين الخرطوم وبورتسودان بولاية البحر الأحمر.

الخرطوم (كوش نيوز)