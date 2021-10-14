السودان وتركيا يوقعان على بروتوكول لانتاج النطف والتلقيح





تم اليوم بأمانة حكومة ولاية الجزيرة بودمدني التوقيع على بروتوكول تطويرالمركز السوداني التركي لانتاج النطف والتلقيح الاصطناعي . ووقع دكتور عبدالله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة عن الجانب السوداني بينما وقع عن الجانب التركي الأستاذ بلال اوزلان منسق مؤسسة التنسيق والتعاون التركية “تيكا”، بحضور الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب أمين عام حكومة الولاية و دكتورة صفاء عبد الرحمن مدير المركز.

وأوضحت د.صفاء عبد الرحمن أن هذا البروتوكول يهدف الى تكملة النواقص بالمركز وعمل سجلات للمواليد من السلالات المحسنة والمهجنة والوصول بالمركز لنيل شهادة الجودة حتى يتمكن من تصدير النطف إلى جميع انحاء العالم ، وأضافت أن البروتوكول يستمر لمدة 5 سنوات .

وثمن الأستاذ بلال اوزلان منسق مؤسسة التنسيق والتعاون التركية العلاقات الممتدة والازلية بين السودان وتركيا ، وقال إن الجزيرة وما تملك من مقومات وقدرات وموارد بشرية تعتبر مفتاح للتنمية بالسودان ، معلناً استعداد “تيكا” للمضي قدماً في مشروعات التدريب الفني والمهني والصناعة والزراعة ، اضافة لإنتاج سلالات جيدة من العجول .

من جانبه أشار والي الجزيرة الى علاقة السودان وتركيا ووصفها بالمتميزة والمتجذرة والتي تخدم الشعبين الشقيقين، وقال إن تطوير مركز إنتاج النطف يُعد نقلة نوعية في إنجاح الشراكات الذكية مع الجانب التركي .

وقال إن الدعم التركي مشهود ومتواصل في كل المجالات خاصة بعد ثورة ديسمبر المجيدة واندماج السودان مع المجتمع الدولي ، وزاد أن لمركز إنتاج النطف قيمة فنية وعلمية عالية ومن المأمول أن يحدث تطور كبير في الثروة الحيوانية في السودان .

سونا