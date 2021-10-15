الكساد يضرب أسواق مواد البناء والتسليح





تشهد أسواق مواد البناء والتسليح كسادًا شديدًا مع استقرار في الأسعار منذ أكثر من شهر وسط شكاوى التجار.

وشكا التاجر النور عريس من ركود حاد في المبيعات مع دخول فصل الخريف وإحجام عدد كبير من المواطنين عن الشراء.

ولفت إلى تأثير رفع الدولار الجمركي على أسواق مواد البناء والتشييد وفصل الخريف.

وقال عريس، إنّ سعر الطنّ من الأسمنت عطبرة بلغ 74 ألف جنيه، وسعر طن الأسمنت المصري قنا 70 ألف جنيه.

وأضاف أنّ أسعار السيخ شهدت استقرارًا ملحوظًا حيث بلغ سعر طن السيخ 3 ليينا الأسعد 400 ألف جنيه و4 لينيا 380 ألف جنيه و5 لينيا 380 ألف جنيه، أما سعر الطن 3 لينيا من جديد أوميقا 370 ألف جنيه و5 لينيا بـ”360 ألف جنيه و4 لينيا 360 ألف جنيه.

أما الطوب الأحمر اللوري سعة 4 آلاف طوبة ب”75″ ألف جنيه بواقع 18.500 جنيه، فيما استقرّ سعر البلوك التركي الألف طوبة بمبلغ 300 ألف جنيه وطوب المصانع المحلية 280 ألف جنيه، وسعر اللوري 18 مترًا من الرملة 180 ألأف جنيه، والخرسانة كنجر اللوري 18 مترًا 190 ألف جنيه.

باج نيوز