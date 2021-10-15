محكمة عطبرة تحكم بالإعدام على قاتل الشهيد خالد شيال





أصدر قاضي محكمة الجنايات بمدينة عطبرة أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم الأول في مقتل الشهيد خالد عوض شيال، والتستر الجنائي والامتناع عن تقديم المساعدة على المتهم الثاني في البلاغ رقم ١٦٤٧/ ٢٠١٩م بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩م تحت المواد ١٣٠/ ٢١ من القانون الجنائي.

وأصدر قاضي محكمة جنايات عطبرة بحسب صحيفة الجريدة، حكماً بإدانة المتهم الأول محمد عيسى هارون من قوات الدعم السريع تحت المادة ١٣٠ من القانون الجنائي وتم الحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وقد إختار أولياء الدم القصاص، وأدان المتهم الثاني محمد حامد عمر من قوات الدعم السريع تحت المادتين ٧٥/ ١٠٧ من القانون الجنائي، وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لمخالفة المادة ١٠٧ ق. ج وبالسجن ثلاثة أشهر لمخالفة المادة ٧٥ ق. ج.

وترأس رئيس النيابة العامة بولاية نهر النيل هيئة الإتهام مولانا حامد محمد الحسن في البلاغ نيابة عن النائب العام المكلف بحضور ممثلي الإتهام في الحق العام من النيابة العامة وعنهم وكيل أعلى نيابة محمد سليمان شريف ووكيل أول نيابة غادة محمود ووكيل ثالث نيابة عيسى بشير، وبحضور محامي أولياء الدم ومحامي الدفاع عن المتهمين.

ويعود ملخص الوقائع أنه فى نهار ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ، أثناء مسيرات الثورة بمدينة عطبرة ، اغتيل الشهيد خالد عوض شيّال بالرصاص بواسطة أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع (لاحقاً تحدد المتهمان المذكوران)، وتم قيد دعوى جنائية بنيابة عطبرة تحت المواد ٢١ /١٣٠ من القانون الجنائي ، وبعد اكتمال التحري أحيلت الأوراق للمحكمة للفصل فيه.

(كوش نيوز)