الخدمات في السودان تدفع المال ومافيش أعمال





ناقش مقدم الفترة الصباحية لقناة النيل الأزرق أمجد نورالدين تردي الخدمات مدفوعة القيمة في عدد من المواقع الخدمية في إشارة للتقصير الواضح في هذا الجانب ، وأثرى جمهور المشاهدين للبرنامج الحلقة بنقاش وإفادات مهمة حيث قال يوسف إبراهيم أن غالبية الخدمات في السودان تراجعت منذ سنوات وهذا يرجع لضعف التخطيط وعدم اهتمام المؤسسات المختلفة بترقية مستوى الخدمات، وقالت غادة عبده من بحري أن مشاكل قطوعات الكهرباء والمياه هي الأبرز بالسودان حيث يدفع المواطن ثمنها مقدماً ولا تتوفر له الخدمة بالمستوى المطلوب، وأشار خالد عبدالرحمن إلى سوء خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت وكذلك الخدمات العلاجية بالمستشفيات حيث يدفع المواطن أموالاً طائلة ورغم ذلك يطالب بتوفير متعلقات العلاج من الأدوية خاصة الإسعافية التي يجب أن تتوفر بمراكز الطوارئ .

وقال صلاح عثمان إن شرطة المرور توقع غرامات عالية على سائقي العربات وغالبية المخالفات سببها رداءة الشوارع وعدم وجود مواقف للسيارات وغيرها من الأمور.

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