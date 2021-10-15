أولياء أمور وتربويون: أزمة الخبز تعيق العملية التعليمية وتحبط الطلاب





شكا أولياء الأمور من عدم توفر الخبز المدعوم وإغلاق معظم المخابز باستثناء بعض المخابز التجارية واعتبروا استمرار أزمة الخبز دليلاً على عجز الحكومة عن حل الأزمات وسوء إدارتها للملفات التي تهم المواطن .

وانتقد ولي أمر تلميذ بمدرسة عمر بن عبدالعزيز آدم إدريس في حديثه استمرار أزمة الخبز واضطرار المدارس لتقليص الحصص، ووصف القرار بغير السليم مما يأخر من منظومة التعليم وتأثر التلاميذ ودخولهم في حالة نفسية، وطالب إدريس بتخصيص مخابز للمدارس.

وأكدت ربة المنزل منى الريح أن أزمة الخبز أجبرتها على ترك الساندوتشات والذهاب بنفسها للمدرسة لتسليمها لأبنائها وتقوم بإعدادها من المكرونة بالجبنة أو الفطيرة وتابعت أنها لا تقدر على الانتظار في صفوف الخبز.

السوداني