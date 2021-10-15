مواطنون: الجشع وغياب الرقابة وراء الارتفاع الجنوني للأسعار





عزا عدد من المواطنين الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الضرورية والخبز في الأسواق إلى جشع بعض التجار وغياب الرقابة إلى جانب عدم إحكام سيطرة الدولة على الأسواق.

وقال الخبير الاقتصادي د. إبراهيم محمد أبكر في تصريح صحفي إن انفلات أسعار السلع في الأسواق جاء نتيجة للسياسات الاقتصادية غير الرشيدة لحكومة الفترة الانتقالية إلى جانب ضعف الرقابة على الأسواق مما فتح الباب واسعاً أمام الجشعين من التجار والسماسرة للعبث في الأسواق مشيراً إلى ارتفاع أسعار الخبز غير المبررة حيث وصل سعر الرغيفة إلى ٦٠ جنيهاً.

وطالب أبكر الحكومة بضرورة توفير السلع الضرورية وضبط ومراقبة الأسواق مع التشديد على معاقبة المجرمين من السماسرة الذين يتاجرون بقوت الشعب .

السوداني