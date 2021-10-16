عصام محمد نور: الفن السوداني فقد ركيزتين لا يمكن تجاوز إسهامهما الواضح





قال الفنان عصام محمد نور أن الفن السوداني فقد ركيزتين لا يمكن تجاوز إسهامهما الواضح في ساحة الغناء، وقال الفنان حسن صبرة ان القديل كان له إسهامه الواضح في دعم الجيل الحالي من المطربين الشباب وهم أيضاً استفادوا كثيراً من الفنان الراحل عبد الرحمن عبد الله وتغنوا بأعماله الجميلة، وقال الموسيقي المخضرم إبراهيم عبد الوهاب (كتبا) إن عبد الرحمن عبد الله كان بلوم السودان المغرد وسيظل باقياً فينا بأعماله وسيرته الطيبة.

صحيفة الصيحة