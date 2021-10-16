



ما المشكلة في خروج طلاب الخلاوي والطرق الصوفية والإدارات الأهلية وأبناء العسيلات وأم بدة والمتمة وأبناء البجا والجموعية وأنصار الحركات المسلحة؟ هل الخروج حكراً على مثلث أوزون وبحري طراوة والG4؟

أليس الخبز في الولايات منعدم أكثر من الخرطوم؟ أليس التعليم في وضع أليم؟ الا يضيرهم اختفاء السكر فاكهة الفقراء؟ الا يحتاجون للدواء المعدوم؟ أليست أسطوانة الغاز وكارو المياه وجالون الوقود هنالك فوق المستطاع؟ متي نُزعت الجنسية السودانية عن هؤلاء ومنحت لأخرين ينتمون لتنظيمات منتفعة من السلطة الراهنة؟ أليس لهم حق التظاهر والاحتجاج على سوء الأوضاع؟

عزمي عبد الرازق