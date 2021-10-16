رأي ومقالات
ما المشكلة في خروج طلاب الخلاوي والطرق الصوفية والإدارات الأهلية وأبناء العسيلات وأم بدة؟
ما المشكلة في خروج طلاب الخلاوي والطرق الصوفية والإدارات الأهلية وأبناء العسيلات وأم بدة والمتمة وأبناء البجا والجموعية وأنصار الحركات المسلحة؟ هل الخروج حكراً على مثلث أوزون وبحري طراوة والG4؟
أليس الخبز في الولايات منعدم أكثر من الخرطوم؟ أليس التعليم في وضع أليم؟ الا يضيرهم اختفاء السكر فاكهة الفقراء؟ الا يحتاجون للدواء المعدوم؟ أليست أسطوانة الغاز وكارو المياه وجالون الوقود هنالك فوق المستطاع؟ متي نُزعت الجنسية السودانية عن هؤلاء ومنحت لأخرين ينتمون لتنظيمات منتفعة من السلطة الراهنة؟ أليس لهم حق التظاهر والاحتجاج على سوء الأوضاع؟
عزمي عبد الرازق
2 تعليقات
انها سياسة الكيل بمكيالين. مبدأ الحرية يصممونه لمقاسهم فقط وليس لسواهم.
يسيرون قطارات وبصات مدفوعة الاجر والسندوتشات من مدني وعطبرة والكدرو ويستكثرون على الاخرين الخروج.
وكأنما هم السودانيين وحدهم ومن يخالفهم الرأي ليس سوداني.
لهم مطلق الحق في التظاهر والتعبير السلمي بمحض ارادتهم ووعيهم الحر وليس في معية الضمير الجمعي لسادتهم الذين يقبضون المقابل، فالتجويع لم يرتبط بحكومة حمدوك بل له جذور عميقة فاقمها ترك، لم نراك اليوم.