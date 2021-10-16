قطع حديث محمد رمضان في افتتاح” الجونة” وسط جدل حول حضوره وإعلامي بارز: “لو مش عايزينه جبتوه ليه”





أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بأغنيته الجديدة “جو البنات” بصحبة النجم العالمي المغربي ريد وان، والملحن نعمان بلعياشي.

وأثار رمضان من وقت ظهوره حتى انتهاء حفل الافتتاح في الدورة 5 للمهرجان بعض الجدل، حيث دخل بسيارته اللمبورجيني بشكلها اللافت للانتباه وشعار “نمبر وان” مرسوم عليها. وظهر بإطلالة مميزة، تتكون من جاكيت باللون الذهبي وبنطلون باللون الأسود.

كذلك، لاحظ عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، تجاهل عدد من النجوم رمضان أثناء تقديمه أغنيته على المسرح، ولجأ بعضهم للنظر في هواتفهم.

قدم النجم المصري أغنيته على طريقة “البلاي باك”، رغم قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الغناء بـ”فلاشة”، وضرورة وجود عدد من الموسيقيين لا يقل عن 8 عازفين.

لكن الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، قال إن رمضان لا ينطبق عليه قرار الغناء بالفلاشة، موضحا أن الأخير فنان استعراضي وليس مطربا غنائيا.

وعلى المسرح فوجئ رمضان بالفنانة بشرى تنهي خلافها معه وأهدته باقة من الورود، فقبلها وقال لها “الصلح خير”، وعندما حاول أن يلقي كلمة، تم قطع الأضواء عليه بشكل مفاجئ، وأعرب الجمهور عن استيائهم الشديد لما حدث، معتبرين إياه أمرا مدبرا للتغطية على نجاحه

وانتقد الإعلامي عمرو أديب إدارة المهرجان بسبب ما حصل مع رمضان بعد انتهاء عرضه، وقال: “حتى المذيعة لما قدمته قالت معانا محمد رمضان بس، وده محمد رمضان اللي لما بيتقدم اوعى نمبر وان وهيه مفيش حاجة خالص من دي، الراجل طلع وبعد ما خلص النور والصوت قطعوا والقاعة كلها خلصت.. طب يا جماعة لو مش عايزينه جبتوه ليه؟!، طب ولو عايزينه عملتوا فيه كده ليه؟! ميصحش كده”.

العربية نت