ميركل: ناقشت مع أردوغان اتباع الدبلوماسية شرقي المتوسط وجزيرة قبرص





كدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنها ناقشت مع الرئيس التركي، رجب طيب أوردغان، ضرورة التركيز على اتباع المنهجية الدبلوماسية والسياسة في منطقة شرقي البحرالأبيض المتوسط وجزيرة قبرص، لافتة إلى أهمية تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم الكامل لتركيا في ملف اللاجئين.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت ميركل خلال زيارتها لتركيا، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، قبل انقضاء مدتها “المناقشات مع أوردغان على ضرورة اتباع الدبلوماسية والسياسة في شرق البحر المتوسط وجزيرة قبرص”.

كما أكدت المستشارة الألمانية على أهمية “تقديم دول الاتحاد الأوروبي الدعم الكامل لتركيا في ملف اللاجئين”.

كما أكدت المستشارة الألمانية على أهمية “تقديم دول الاتحاد الأوروبي الدعم الكامل لتركيا في ملف اللاجئين”.

كما ناقشت ميركل مع الرئيس التركي الأوضاع في سوريا وليبيا: “ركزنا على الأزمة السورية والدور التركي الفعال فس استقبال العديد من المواطنين السوريين”، فيما أكد أوردغان أنه استقبل العديد من اللاجئين من سوريا وأفغانستان، موضحا: “لا يمكننا تطبيق التجربة اليونانية بشأن رفض اللاجئين”.

العربية نت