«هنيدي شو» على شاشة المحور الجمعة المقبل





تبدأ قناة المحور الجمعة المقبل إذاعة أولى حلقات برنامج الفنان محمد هنيدى «هنيدى شو» في تمام الساعة العاشرة مساءً يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، وسيقدم هنيدى العديد من المفاجآت خلال الحلقة الأولى، حيث يستضيف كبار نجوم الفن والمجتمع والرياضة ومجموعة من الفقرات المتنوعة التي يغلب عليها القالب الكوميدى، ويعد «هنيدى شو» أولى تجارب الفنان محمد هنيدى في عالم برامج التوك شو.

يذكر أن برنامج هنيدى يأتى في إطار خطة قناة المحور لتطوير محتواها الذي شهد تغييرا كبيرا على كافة المستويات منذ انطلاقتها القوية في إبريل الماضى بتغيير المحتوى الإعلامى داخل القناة، محققة نجاحًا ملحوظًا في عرض البرامج والمسلسلات التي شهدتها القناة خاصة خلال شهر رمضان الماضى

المصري اليوم