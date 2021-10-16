غريتا تونبرغ مستعدة لأول مقابلة لها مع بايدن في قمة المناخ… بعد خلافاتها مع ترامب





أعربت الناشطة المناخية السويدية، غريتا تونبرغ، عن استعدادها لإجراء أول مقابلة لها مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك خلال قمة المناخ الـ26 المنعقدة في غلاسكو الأسكتلندية، في نهاية الشهر الجاري.

وفيما أبدت تونبرغ (18 عاما) اندهاشها من فكرة أن بايدن أو أي رئيس عالمي قد يرغب في الجلوس معها خلال قمة المناخ، إلا أنها قالت إنها منفتحة على احتمال حدوث لقاء، في حال إن تلقت طلبا بهذا.

أعربت الناشطة المناخية السويدية، غريتا تونبرغ، عن استعدادها لإجراء أول مقابلة لها مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك خلال قمة المناخ الـ26 المنعقدة في غلاسكو الأسكتلندية، في نهاية الشهر الجاري.

وفيما أبدت تونبرغ (18 عاما) اندهاشها من فكرة أن بايدن أو أي رئيس عالمي قد يرغب في الجلوس معها خلال قمة المناخ، إلا أنها قالت إنها منفتحة على احتمال حدوث لقاء، في حال إن تلقت طلبا بهذا.

أعربت الناشطة المناخية السويدية، غريتا تونبرغ، عن استعدادها لإجراء أول مقابلة لها مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك خلال قمة المناخ الـ26 المنعقدة في غلاسكو الأسكتلندية، في نهاية الشهر الجاري.

وفيما أبدت تونبرغ (18 عاما) اندهاشها من فكرة أن بايدن أو أي رئيس عالمي قد يرغب في الجلوس معها خلال قمة المناخ، إلا أنها قالت إنها منفتحة على احتمال حدوث لقاء، في حال إن تلقت طلبا بهذا.

العربية نت