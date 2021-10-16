نهر النيل تتجه لزراعة القمح في (75) ألف فدان





كشفت وزارة الزراعة بولاية نهر النيل، عن نيتها زراعة محصول القمح الإستراتيجي في مساحة (75) ألف فدان.

وأكد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية د. معتصم عبد الرحمن خلال مخاطبتة الإجتماع الأول للجنة الإشراف على زراعة محصول القمح بدائرة الزراعة والري والغابات، أهمية الاستعداد المبكر للموسم الشتوي وتحديد الاحتياجات الفعلية لإنجاح الموسم وتحقيق زراعة المساحات المستهدفة، بالتركيز على محصول القمح الذي يمثل المحصول الإستراتيجي بالبلاد.

واستعرض رئيس اللجنة المهام والاختصاصات والغرض من تكوين اللجنة، واستمع الأجتماع لمديري الزراعة بالمحليات الذين أعلنوا جاهزيتهم للموسم وفق اكتمال التأهيل والتحضيرات وتوفير المدخلات الزراعية، وأكدوا ضرورة تحديد السعر التركيزي للقمح من قبل البنك الزراعي والسياسة التمويلية للبنك.

وأوضح رئيس دائرة الزراعة والري المهندس حسن الحاج، أن المستهدف الكلي لمساحة الشتوي لهذا العام تبلغ (770) ألف فدان ومستهدف القمح (75) ألف فدان بكل محليات الولاية، وأكد دعم حكومة الولاية في التأهيل للمشاريع والذي يجري الآن بالتنسيق مع صندوق نقل التقانة الذراع الأيمن للدائرة.

من جانبه، أكد مدير الصندوق، جاهزية الآليات للتحضر باكراً للموسم الشتوي، وأن إكمال النقص سيتم عبر المتوفر بالسوق التجاري كسباً للوقت.

من جهته، قال مدير التخطيط الزراعي مهندس علي قمر، إن عدد المشاريع التي تعمل بالكهرباء تبلغ (25) مشروعاً زراعياً، وأشار إلى أهمية توفر التيار للمشاريع في جانب الري.

وأكد الإجتماع أهمية رفع الانتاجية عبر البرامج الإرشادية لمحليات أبو حمد والبحيرة، كما أعلنت المهندسة لبنى فضل، أن برامج مدارس المزارعين والحقول الايضاحية سيتم تنفيذها في (50) حقلاً بكل الولاية.

الصيحة