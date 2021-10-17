ركود وغلاء في أسواق مواد البناء





استمر تباطؤ أنشطة أسواق مواد البناء بسبب الغلاء وارتفاع أسعار المواد، وفق ما يقول متعاملون بالسوق، فيما تباينت أسعار المواد بين الثبات والارتفاع الطفيف، إلا أن تجار مواد البناء يقولون إن حركة السوق يحيط بها الركود وتراجع القوة الشرائية.

وبحسب ما خرجت به متابعات “الصيحة” فقد استقر الطن من سيخ الأسعد “4 – 5” لينيا عند 370 ألف جنيه، و3 لينيا 405 آلاف، وسيخ 8 مل 430 ألف جنيه، أما سيخ أوميقا “4 – 5” لينيا 350 ألف جنيه، و3 لينيا 365 ألفاً، وسيخ أبانوب “4 – 5” لينيا 360 ألف جنيه، وفيرونايل “4 – 5” لينيا 355 ألف جنيه، و3 لينيا 365 ألف جنيه، والأمجد نفس السعر، وترتفع أسعار المقاسات الكبيرة من السيخ إلى 485 ألف جنيه، والكانات 505 مل 750 جنيهاً، و405 ملي 650 جنيهاً، وسلك الرباط 18 ألف جنيه.

وبلغ الطن من أسمنت عطبرة 69 ألف جنيه، وطن أسمنت ضخر السودان 68 ألفاً.

وفي سوق الحديد, تراوحت أسعار الكَمر بحسب الطول بين “500 – 1100 جنيه” للمتر، وكذلك تتباين أسعار المواسير والصاج والزنكي حسب المقاسات والسمك بين “800 – 1200” جنيه للمتر، وبلغ لوح الزنك الأمريكي 6 امتار بوين 25 ألف جنيه، والنوع الأقل 18 ألف جنيه، وتقل أسعار الألواح الأدنى بين 14 ألفاً حتى 10.500 جنيه.

وبلغ البومساتك الجردل اقتصادي 6300 جنيه، وبلاست 8 آلاف جنيه، وطلية حريرية 3800 جنيه، وبوهية جالون ابيض 6 آلاف جنيه، وملون 5500 جنيه، وبوهيات المهندس الجردل اقتصادي 7300 جنيه، والجردل بلاست 8500 جنيه، طلية داخلية 4 آلاف، وطلية خارجية 5500 جنيه، وبوهية جالون ابيض 6200 جنيه، وملون 5700 جنيه، والروفكوت 11 ألف جنيه.

أما أسعار موتورات الماء فتختلف حسب الماركة، حيث بلغ سعر الموتور “سكس تيما” واحد حصان 68 ألف جنيه، ونصف حصان 30 ألفاً، والموتور الأوتوماتيك 15 ألف جنيه، وموتور بدريلو الإيطالي واحد حصان 75 ألف جنيه، وموتور بنتاكس 2 حصان ريش 190 ألف جنيه، موتور 2 حصان تحضير ذاتي 215 ألف جنيه، والموتور واحد حصان 70 ألف جنيه، ونصف حصان 30 ألفاً، والموتور الأوتوماتيك 19 ألفاً، كما تو

جد موتورات تجميع محلي بسعر 47 ألف جنيه, واحد حصان، 25 ألفاً نصف حصان.

الخرطوم: جمعة

صحيفة الصيحة