تزايد تحويلات المغتربين ونشاط نسبي بالسوقين المُوازي والرسمي





كشف متعاملون بالسوق الموازي للعملات الأجنبية، عن تزايد حركة السوق بسبب تدفق تحويلات خارجية، مشيرين إلى تباين التعامل بين السوق الموازي للكميات القليلة، وهي تحويلات المُغتربين الشهرية، مقابل لجوء أصحاب التحويلات الكبيرة الى القطاع المصرفي، واكدوا ثبات الاسعار منذ فترة دون مؤشرات لحدوث تغييرات وشيكة.

ورصدت “الصيحة” استقرار اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه دون تغيير يُذكر مع حدوث بعض التغييرات الطفيفة على الأسعار الرسمية التي تصدرها البنوك وفقاً لسعر بنك السودان المركزي، ويبلغ الحد الأدنى للسعر الرسمي 450 جنيهاً للدولار.

اما في السوق الموازي، فبلغ سعر الدولار 452 جنيهاً، والريال السعودي 120 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 122 جنيهاً، واليورو الاوروبي 525 جنيهاً، والجنيه الاسترليني 610 جنيهات، والريال القطري 120 جنيهاً والجنيه المصري 27 جنيهاً.

صحيفة الصيحة