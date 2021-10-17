بالفيديو.. زواج ابنة أغنى رجال العالم على شاب مصري





تتجه أنظار العالم غدا السبت إلى حفل الزفاف الذي وصفته التقارير العالمية بـ الأسطوري لابنة ثالث أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة Microsoft ” بيل جيتس ” من المصري نايل نصار.

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جنيفر، ابنة الملياردير الأمريكي، بيل جيتس، مؤسس مقبلة غدا السبت على الزواج من ابن مهاجر مصري في الولايات المتحدة، أمضى بعض طفولته مع عائلته بالكويت، هو نايل نصار، المولود قبل 30 سنة في ولاية شيكاغو الأمريكية.

أما حفل الزفاف الذي تقيمه العائلتان في مزرعة شهيرة باسم North Salem تملكها العروس الأصغر سنا بخمسة أعوام من خطيبها، بحسب موقع الصحيفة الأكثر نشرا لصورهما، وهي صحيفة New York Post الأمريكية، فيرددون في الإعلام الأمريكي أن كلفته قد تزيد عن مليوني دولار.

تجهيزات الزفاف

وكان بيل جيتس، دفع في 2018 أكثر من 16 مليون دولار ليشتري المزرعة البالغة مساحتها 50 هكتارا بأرياف مقاطعة Westchester في ولاية نيويورك، أي تقريبا 500 ألف متر مربع، وقدمها هدية قبل عام لابنته، لمناسبة تخرجها بعلم الأحياء البشري من جامعة Stanford University التي تخرج فيها خطيبها في 2013 بالاقتصاد، علما أنه ملم بالعربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ويحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية.

ومن المعروف عن نايل نصار، الذي تعرّف في 2017 إلى ابنة بيل جيتس، وعقد خطوبته في يناير العام الماضي عليها، أنه تلقى علومه الابتدائية في المدرسة الأمريكية بالكويت، حيث أقام مع عائلته منذ كان عمره 5 أعوام، وغادرها بعمر 9 سنوات إلى الولايات المتحدة، حيث تابع دراسته الثانوية والجامعية مع شقيقه الأكبر سنا منه، واسمه شرف.

ولفتت التقارير الأمريكية إلى أن نايل نصار وخطيبته نجلة بيل جيتس يعشقان الفروسية، وهي الرياضة التي نال فيها ميداليات وجوائز دولية عدة، أحدثها حين حل في يونيو الماضي بالمركز الأول في بطولة “الجائزة الكبرى- سانت جالن” وجائزتها مليون دولار، أضافها لثروة يملكها ومساوية تماما لثروة عروسه، مقدارها العام الجاري 100 مليون دولار، وذلك وفقا لتقرير نشرته ” قناة العربية ” الإخبارية نقلا عن 3 وسائل إعلام أمريكية مختصة بالمشاهير وثرواتهم، أهمها موقع Filmysiyappa المضيف ببياناته أنه شريك في مؤسسة CWD المتخصصة بالفروسية وفعالياتها، كما يملك مجموعة إسطبلات لسلالات خيول عريقة، تدرّ تجارتها المال عليه أيضا.

ولا يبدو من الوارد عن نايل نصار في مواقع مختلفة بالإنترنت، أنه حصل من والديه، إيمان حربي وفؤاد نصار، على أي نصيب مالي ساعده على تنمية ثروته بسرعة، والشيء نفسه يسري على من ستصبح زوجته بدءا من السبت، فالفروسية هي مصدرها الوحيد، مع أن ثروة والدها تزيد عن 124 مليارا من الدولارات، طبقا للوارد في مارس الماضي بمجلة Forbes الاقتصادية الأمريكية.

الاستعدادات النهائية

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا خاصة للاستعدادات الأخيرة لحفل زفاف جينيفر جيتس، غدا السبت والتي أظهرت الخيام التي نُصبت في مزرعة خيول جينيفر التي تبلغ مساحتها 124 فدانًا.

وقال أقارب بطلة الفروسية جينيفر جيتس لـ”ديلى ميل” إن ” كل شيء سيتم وفقا لذوقها في حفل زفافها على زميلها المتسابق نائل نصار يوم السبت”.

وتأمل جينيفر أن يكون الحفل الفعلي في الهواء الطلق، لكن في حالة سوء الطقس، فقد نصبوا خيامًا ضخمة في أحد الحقول مزودة بأحدث التقنيات.

وأضافت الصحيفة، أن حفل الزفاف من المتوقع أن يتم دون أي عوائق، على الرغم من طلاق والديها، وأنهى بيل وميليندا طلاقهما في أغسطس، بعد ثلاثة أشهر من إعلان انفصالهما بعد 27 عامًا من الزواج وثلاثة أطفال.

جينيفر هي الوحيدة من بين أطفال بيل وميليندا التي تحدثت علنًا عن طلاقهما وتأثير ذلك في الأشقاء الثلاثة، وكتبت على إنستجرام قصتها بعد فترة وجيزة من إعلانها أنها كانت “فترة زمنية صعبة لجميع أفراد الأسرة”.

وشوهدت ميليندا يوم الإثنين وهي تنزل من طائرة هليكوبتر في مدينة نيويورك قبل حفل الزفاف.

ويذكر أنه في أوائل أغسطس الماضي، أضفى الملياردير الأمريكي صفة رسمية على إنهاء علاقته مع ميليندا جيتس، طليقة، فيما قالت وسائل الإعلام إن إجراءات الطلاق قد تكون الأغلى في التاريخ.

وجيتس هو واحد من أغنى خمسة رجال أعمال في العالم، وتقدر ثروة عائلته بـ 130 مليار دولار.

أفادت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية بأن قيمة ثروة ميليندا جيتس، طليقة مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل جيتس، تجاوزت 5.7 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أغنى النساء في العالم.

ووفقا للوكالة، حول بيل جيتس لزوجته السابقة مبلغا إجماليا يقارب 2.5 مليار دولار، بعد إعلان الطلاق الرسمي، كما سبق لها استلام أوراق مالية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار.

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بوابة فيتو