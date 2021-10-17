أسرة مصرية تعثر على ابنها الكفيف التائه منذ 21 عاماً عبر فيسبوك





عثرت أسرة مصرية على ابنها الكفيف والتائه منذ 21 عاماً بعد منشور على تطبيق فيسبوك.

اختفاء الطفل قبل 21 عاماً

وتعود تفاصيل الواقعة قبل 21 عاما في قرية كفر الجديد التابعة لمدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، حيث سافر الطفل الصغير البالغ من العمر 7 سنوات محمد إبراهيم حجازي وهو كفيف مع شقيقه الأكبر إلى القاهرة، وتاه هناك، ولم تعثر له الأسرة على أثر .

ضياع الطفل في زحمة القاهرة

ويقول محمد سعد الله الجعلي أحد جيران الأسرة “إن الطفل سافر مع شقيقه إلى القاهرة لمقابلة والدته التي كانت قد انفصلت عن والده بالطلاق، وظل معها لمدة شهر قبل أن تفقده ويتوه منها في زحام العاصمة.

وأضاف أن أحد الأشخاص عثر عليه وعرف منه اسمه وعنوانه وأعاده لوالده مرة أخرى”.

صحيفة المواطن