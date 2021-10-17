زيادة في مناسيب النيل الأزرق تعطل وابورات الري بسنار





واصلت مناسيب النيل الأزرق بمدينة سنجة في الارتفاع لليوم الرابع على التوالي ، حيث سجلت اليوم 16،18 سنتمتراً بزيادة 13 سنتمتراً عن منسوب الأمس مما أدى الى تعطيل جميع وابورات الري بالمشاريع المروية بولاية سنار، بينما قام أصحاب البساتين بمعالجة وحدات الري التابعة لهم حتى لا تتأثر بهذه الزيادة المفاجئة.

وقال والي سنار الأستاذ الماحي محمد سليمان في تصريح لـ”سونا” أنه لابد من بذل المزيد من الجهود محلياً واتحادياً لمعالجة مسألة استقرار المناسيب بين خزاني الروصيرص وسنار للمحافظة على طلمبات الري واستئناف عمليات الري لإنقاذ الانتاج الزراعي وهو في مراحله الأخيرة وفي حاجة إلى الري.

وأضاف الوالي أن وكيل الري طمأنه بأن الجهد مستمر مع الاخوة في الخزانات لمعالجة مسالة المناسيب حتى تعمل بيارة السوكى للمحافظة على المحصول ورفع الإنتاجية.

سونا