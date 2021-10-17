الثروة الحيوانية: بسبب الإغلاق خسائر الصادر 83 مليون دولار خلال شهر





كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية عن تكبد قطاع صادر الثروة الحيوانية, خسائر فادحة جرّاء استمرار إغلاق شرق البلاد تُقدّر بنحو 83 مليون دولار خلال شهر واحد.

وقال حافظ عبد النبي لـ”السوداني”, إن خسائر قطاع صادر الثروة الحيوانية بلغت نحو 83 مليون دولار خلال شهر من إغلاق شرق السودان, كانت من المفترض أن تكون عائدات لصادر الماشية للسعودية ودول الخليج.

وأضاف أن الخسائر من إيرادات الرسوم المحلية لصادر الثروة الحيوانية تبلغ 120 مليون جنيه منذ الإغلاق وحتى الآن.

وتابع: إن خسائر القطاع كبيرة وإن المحاجر مكدسة بالماشية حالياً بما لا يقل عن 150 ألف رأس جاهزة للتصدير بعد أن اكتملت عمليات تحقينها.

ونوّه إلى أن المُصدِّرين يتكبّدون خسائر يومية وأن الاقتصاد كذلك يخسر, وقال في حال استمرار الإغلاق سيكون هناك مزيدٌ من الخسائر.

واستبعد إمكانية تصدير الماشية السودانية للسعودية عبر موانئ بديلة في مصر, مؤكداً أنه ليس هناك أي اتجاه لتصديرها بأي موانئ أخرى وأن ما يتم تصديره حالياً اللحوم فقط عبر الطيران.

الخرطوم: الطيب علي

صحيفة السوداني