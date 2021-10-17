السودان .. الأرصاد تحذّر من غبار مثار في”4″ ولايات





الفاصل المداري يمرّ جنوب كسلا، شمال مدني، الدويم، الأبيض، جنوب الفاشر والجنينة.

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان من أتربة مثيرة للغبار في أجزاء من ولاية البحر الأحمر، الشمالية، نهر النيل، شمال دارفور.

وأشارت إلى أنّ الغبار والأتربة المثارة، ستؤدّي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية وانخفاض درجات الحرارة.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر، الأحد، إنّه من المتوقّع هطول أمطارٍ في الأجزاء الجنوبية من ولايات النيل الأزرق، ولايتي جنوب كردفان، غرب كردفان، شرق دارفور، وجنوب دارفور.

باج نيوز