المركزي يعلن عن مزاد النقد الاجنبي الرابع عشر





اعلن بنك السودان المركزي عن قيام مزاد النقد الأجنبي الرابع عشر الأربعاء المقبل بمبلغ كلي 60 مليون دولار أمريكي.

وأوضح المركزي في منشور اليوم، المزاد يأتي إنفاذاً لسياسات البنك بتطبيق سياسة سعر الصرف المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني يأتي المزاد الـ (14) وفق شروط محددة، وقال إن الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي %20.

وأوضح أن شروط دخول مزادات النقد الأجنبي تشمل أن يقدم العميل طلب واحد عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي، وعلى المصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء على الا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي عند الإعلان عن المزاد، وتُقدم الطلبات بحد أدنى 20.000 دولار للعميل الواحد.

ونوه المركزي إلى أنه يتم تسعير كل طلب في صورة أربعة أرقام عشرية لسعر الشراء مثال: (381.8000) جنيه للدولار مع شرط توفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية فى حساب العميل مقدم الطلب.

وحذر المركزي بأنه في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصرف سيتم فرض غرامة على المصرف.

سونا