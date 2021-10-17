سرقة حسابات رئيس وزراء كازاخستان على “فيسبوك”





تجري حكومة كازاخستان محادثات مع شركة “فيسبوك” لإعادة فتح حسابات رئيس الوزراء، بعد هجوم إلكتروني ناجح أدى إلى إلغاء الوصول إلى ثلاث صفحات على الأقل، اليوم الأحد.

نور سلطان- سبوتنيك. ونوهت المتحدثة باسم الحكومة زارينا نورلانوفا عبر “فيسبوك” إلى أن “الصفحات الرسمية لرئيس وزراء كازاخستان على المنصة، أصبحت غير متاحة مؤقتا بسبب هجوم تصيد”.

وقالت إن:

المعلومات ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للحكومة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك “تويتر” و”إنستغرام” و”في كيه”.

تحاول هجمات التصيد الاحتيالي خداع المستخدمين لتوفير الوصول إلى المتسللين الذين يمثلون كيانات ذات مصداقية، ويتم إرسال روابط التصيد إلى الأهداف لفتحها ومن ثم الحصول على البيانات.

العربية نت