اتصالات مكثفة لاختيار رئيس وزراء في السودان خلفاً لحمدوك





قالت مصادر مطلعة ان المفاوضات بين رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وقوى إعلان الحرية والتغيير – مجموعة الميثاق الوطني وصلت “لطريق مسدود فيما يتعلق باعفاء الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة وفق الرؤية الكلية التي تم الاتفاق عليها مع المكون العسكري بمجلس السيادة.

وقال مصدر مأذون لـ(مصادر) ان تعثر المفاوضات مع حمدوك دفع بالحرية والتغيير للتفكير في اختيار رئيس وزراء جديد خلفا لعبدالله حمدوك.

وأضاف :” هذا الخيار وجد ترحيبا من القوى السياسية المؤتلفة تحت لواء الحرية والتغيير – الميثاق الوطني.”

من جهة أخرى علمت مصادر أن قيادات بارزة اجرت اتصالات مع قوى دولية واقليمية ذات صلة بالشان السوداني لاطلاعها على خطوة تعيين رئيس وزراء جديد خلفا لحمدوك وذلك تجنبا لتباين وجهات النظر مع حمدوك وقوى الحرية والتغيير بتشكيلها الجديد حيث اتضح ان رئيس الوزراء في خطابه الاخير بدأ مخالفا لاتفاقا سابق تم اقراره كخطوة لبداية التغيير الشامل في الحاضنة السياسية للحكومة.

صحيفة مصادر