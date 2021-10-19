الاتحادي الديمقراطي “الشرعية الثورية”يطالب بتوسيع المشاركة بوحدة قوى الحرية والتغيير





طالب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي “الشرعية الثورية” الشريف صديق الهندي بتوسيع المشاركة قوى الحرية والتغيير ، ودعا كل جماهير ثورة ديسمبر المجيدة للمشاركة بحراك 21 اكتوبر القادم لحراسة الثورة.

وكشف الهندي، عن أن قوى اعلان الحرية والتغيير في المرحلة السابقة قد قامت باحتكار الثورة وعزل كثير من الأحزاب السياسية التى كانت جزءاً منها.

واقترح على ثوار يوم 21 اكتوبر فتح التوقيع على ميثاق قوى الحرية والتغيير للأحزاب السياسية التي فاتها شرف التوقيع من قبل وتريد اللحاق بوحدة اعلان قوى الحرية والتغيير لتوسيع القاعدة الثورية وتوسيع المشاركة الحزبية لضمان استمرار الفترة الانتقالية حتى الوصول الى انتخابات حرة نزيهة.

(كوش نيوز)