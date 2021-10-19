وزارة الداخلية تنفي وقوع مشادة بين وزيري الداخلية و المالية





نفت وزارة الداخلية تلقي قيادة الشرطة لاتصال هاتفي من مكتب رئيس مجلس السيادة يقضي بعدم التعرض للمتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى مجلس الوزراء .

و بحسب بيان صادر من المكتب الصحفي للشرطة فقد نفت الوزارة ما تم تداوله عن وقوع مشادة كلامية بين وزيري الداخلية و المالية مشيرةً إلى أن تعامل قوات الشرطة مع المتظاهرين الذين حاولوا الوصول لمجلس الوزراء أمس يأتي ضمن مسؤلياتها القانونية و واجباتها المهنية لحماية مؤسسات الدولة و حماية قياداتها و أضافت “حيث كانت حينها جلسة إجتماع لمجلس الوزراء”.

باج نيوز