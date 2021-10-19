



أعلنت النيابة العامة تسلم النائب العام المكلف ؛ مبارك محمود عثمان التقرير النهائي حول أحداث مدينة زالنجي.

و أوضح رئيس لجنة التحقيق في الواقعة ؛ سليمان عمدة هجانه أن التقرير النهائي حوى الإجراءات التي قامت بها اللجنة فيما يخص البلاغات الجنائية التي تم قيدها بأقسام شرطة الولاية المختلفة تحت المواد ١٧٤/ ١٧٥/ ١٨٢/ ١٣٠ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م، مشيراً إلى أنه تم القبض على عدد (٢٦) متهماً في الأحداث الآخيرة عطفاً على فصل الإتهام في مواجهة المتهمين الهاربين.

و قال إن التقرير اشتمل على الأضرار المادية التي تم حصرها بواسطة اللجنة و التي بلغت قيمتها المالية في مجملها حوالي (٢٨٣.٦٠٠.٠٠٠ جنيه) مضيفاً أنها عبارة عن قيمة التلف و الحريق للمنقولات و الأثاثات الخاصة بأمانة حكومة الولاية و المؤسسات الحكومية الأخري.

و تابع ” أوصى التقرير بإعادة فتح الجامعة لمزاولة الطلاب دراستهم”.

و تعود تفاصيل الواقعة لاحتجاجات طلابية حدثت بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور بتاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠٢١م بمقر الجامعة (مقر اليوناميد سابقاً) راح ضحيتها الطالب عز الدين عمر موسي و أدت لحدوث إصابات متفاوتة بين الطلاب وقوات الشرطة.

باج نيوز