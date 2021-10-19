محمد رمضان يستعيد ذكرياته مع القطار من داخل طائرته الخاصة





نشر الفنان المصري محمد رمضان مجموعة صور له من داخل طائرته الخاصة، على حسابه في إنستغرام معلقًا على صورة “في البداية كنت بسافر بقطر درجة تالتة إسكندرية علشان اعرض مسرحيتي وكنت انا واصحابي نشرب حاجة ساقعة في القطر ونحكي ونضحك ومبسوطين”.

وتابع قائلًا “والله لو خيرتوني بين راحة بال زمان ودلوقتي أكيد هختار دلوقتي بضحك اكتر ومرتاح اكتر الحمدلله”.

يذكر أن محمد رمضان شارك في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، عن طريق إحياءه لفقرة غنائية.

البيان