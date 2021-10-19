تصل لـ85 ألف دولار للمنشور.. الكشف عن مفاجأة بشأن أرباح مشاهير تطبيق تيك توك





كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن مفاجأة بشأن الأرباح التي يجنيها مشاهير تطبيق “تيك توك” والتي تصل إلى 85 ألف دولار للمنشور في بعض الأحيان.

وأوضحت الصحيفة، أن “Influencer Marketing Hub” أنشأ أداة تتيح لك معرفة مقدار ما يحققه “تيك توك” لكل منشور، ويمكن بعد ذلك إجراء العمليات الحسابية ومعرفة مقدار كل مشاهدة لكل مقطع فيديو.

وأضافت: على سبيل المثال، إذا كتبت اسم حساب نجمة “تيك توك” أديسون راي، وهو addisonre، تدعي الأداة أنها تستطيع كسب ما يقدر بـ 50821 دولارا إلى 84701 دولارا لكل منشور.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “لدى راي 85.2 مليون متابع على “تيك توك” ويمكنها الحصول على ملايين المشاهدات لكن المبلغ ليس ثابتا لكل منشور”.

مزمز