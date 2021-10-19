إيلون ماسك.. كيف أصبح أغنى رجل في العالم وسبق بيل جيتس ووارن بافيت؟





تصدر إيلون ماسك تريند جوجل بعدما زاد ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركتي Tesla وSpaceX من ثروته وأصبح صافي ثروته الآن 236 مليار دولار، و لم يعد إيلون ماسك أغنى رجل في العالم فحسب، بل إنه يمتلك ما يعادل الآن نفس قيمة ثروة المليارديرين بيل جيتس ووارن بافيت مجتمعين.

ثروة إيلون ماسك

وكان إيلون ماسك، واصل تقدمه في تصنيفات الأثرياء العالمية، إذ لم يعد يعتبر فقط أغنى شخص في العالم فحسب بعد تخطيه ثروة ثاني أغنى شخص بالعالم بفارق 40 مليار دولار، بل إنه يمتلك ما يعادل الآن نفس قيمة ثروة المليارديرين بيل جيتس (130 مليار دولار)، ووارن بافيت (103 مليارات دولار) مجتمعين، وفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires.

أسهم إيلون ماسك

و ثروة إيلون ماسك الشخصية الضخمة، زادت بعد بيع الأسهم في سبيس إكس SpaceX، بالإضافة إلى الأداء القوي لسهم شركته تسلا Tesla، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، وتشير التقديرات إلى أن إيلون ماسك أضاف أكثر من 60 مليار دولار إلى ثروته هذا العام بفضل الأداء القوي لسهم شركة “تسلا” إضافة إلى بيع أسهم شركة “سبيس إكس” رفع قيمتها إلى 100مليار دولار، في صفقة أضافت 11مليار دولار إلى صافي ثروة ماسك.

إيلون ماسك ومؤشر بلومبرج

و صافي ثروة إيلون ماسك الرجل البالغ من العمر 50 عاما، بلغ 236 مليار دولار، اعتبارا من مساء يوم الأحد، وفقا لمؤشر “بلومبرج” للمليارديرات، في حين يحتل جيتس المركز الرابع بـ130 مليار دولار، وبافيت في المركز العاشر بـ103 مليار دولار.

إيلون ماسك أغنى رجل في العالم

في السابق احتل كل من جيتس وبافيت صدارة تصنيف أغنى شخص في العالم، فيما تجاوز ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” جيف بيزوس، لأول مرة ليصبح أغنى رجل في العالم، في يناير الماضي بثروة صافية قدرها 185 مليار دولار، وفي سبتمبر، أيلول الماضي، أصبح مالك “تسلا” ثالث شخص يصل إلى 200 مليار دولار ، بعد جيف بيزوس ووارن بافيت، و في هذا الوقت، انتهز الملياردير الفرصة لإرسال رسالة إلى مؤسس أمازون.

إيلون ماسك ومؤسس أمازون

و إيلون ماسك البالغ من العمر 50 سنة، علق على أخبار تقدمه المتزايد على ثروة جيف بيزوس من خلال تغريدة مضمونها رمز تعبيري عبارة عن الميدالية الفضية لمؤسس أمازون، وفي الآونة الأخيرة، تصدرت طموحات الملياردير الفضائية عناوين الصحف، وهو منخرط في ما أطلق عليه اسم سباق الفضاء الملياردير مع منافسيه جيف بيزوس والسير ريتشارد برانسون، بينما أعلن أيضًا إيلون ماسك عن رغبته في استعمار المريخ يومًا ما.

صوت الأمة