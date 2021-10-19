محمد رمضان في ورطة بعد نشر فاشينستا لبنانية صورة بالخطأ!





أثارت صورة للفنان محمد رمضان، جدلاً واسعاً بعدما نُشرت دون قصد.

محمد رمضان يحتضن فتاة وفي التفاصيل، نشرت الفاشينستا اللبنانية كارين وازن، صورة تجمعها بصديقتها في مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر محمد رمضان في خلفية الصورة، وهو يحتضن إحدى الفتيات من الخلف.

وهو ما أثار الجدل بين المتابعين، ما بين من رأى أنه وهم وخداع بصري بسبب طريقة التصوير، وآخرون اتهموه بخيانة زوجته.

خطأ في التصوير أم حقيقة؟

ومما جاء في التعليقات: (لا ما عم يعبط ايدو وشلكو عم يفقش باصابعو يلي لابسة حفر ابيض وجها لادام مو لورا).

وكتبت أخرى ساخرة: (محمد رمضان: المراه إلى بتنعبط رزق).

وعقب متابع: (عم ياخذ كورس معهن).

بينما حاولت إحدى المتابعات الدفاع عن رمضان قائلة: (انا بس شايفة كمية كتاف، مو شايفة حضن).

وتساءل آخر: (السؤال الاقوى ،، هو عابط ولا معبوط ؟؟ ليش راسه فوق الباب واصل ؟؟).

وتابع: (السؤال الاهم ليش شالح؟).

ونوه آخر إلى كثرة مقاطع رمضان مع النساء في الآونة الأخيرة. وكتب في تعليقه: (كثرانة مقاطعه مع النسوان، الله يعين زوجته).

وطن يغرد خارج السرب