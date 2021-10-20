السلطات بالقضارف تسمح بعبور (14) شاحنة كانت عالقة بالأراضي الإثيوبية





كشفت مصادر خاص لـ(للحراك) عن سماح السلطات السودانية بمعبر القلابات الحدودي بولاية القضارف، بمرور (14) شاحنة سودانية كانت عالقة بمنطقة المتمة الإثيوبية منذ إغلاق المعبر قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وأضافت المصادر أن شاحنات تحمل على متنها كميات الأخشاب (البوسنيات) قادمة من إحدى المدن الإثيوبية تابعة لتجار سودانيين، بيد أنها توقفت جراء الإغلاق لمعبر القلابات، وزادت أن الشاحنات سمح لها بالمرور والدخول للأراضي السودانية وعبور المعبر بموجب إجراءات استثنائية بتنسيق بين الطرفين الإثيوبي والسوداني.

يذكر أن السلطات بولاية القضارف كانت قد أغلقت معبر القلابات الحدودي منذ أكثر من ثلاثة شهور عقب اختطاف مجموعة إثيوبية مسلحة، لقائد منطقة القلابات العسكرية النقيب بهاء الدين الذي انقطعت الأخبار عنه منذ تم اختطافه. فيما تسمح السلطات بالمعبر بمرور شاحنات الإغاثة المتجهة لإثيوبيا التي تسيرها المنظمات الدولية لإثيوبيا.

القضارف: سليمان مختار

صحيفة الحراك السياسي