المقاومة تحدد مسارات موكب اليوم بعيداً عن اعتصام القصر





‫حددت كتلة أمدرمان المشاركة في مواكب اليوم صينية الأزهري نقطة التجمع ومنها الى موقف الشهداء ومنها إلى إتجاه مشرحة أمدرمان ومنها التحرك بشارع الموردة إلى البرلمان‬.

‫ووجهت بضرورة التزام الموكب بالسلمية التامة مع تأكيد إلتزام لجان الميدان والثوار بالعمل السلمي،‬ ‫وحددت الرومي نقطة تجمع لجان بوكس الشنقيطي وغرب الحارات والفتوحات الكبري والتوجه شرقاً نحو تقاطع شقلبان للالتحام مع مواكب المهدية والثورات‬. وفي المقابل اقترحت الغرفة المركزية أن يكون تجمع المواكب في الخرطوم بمنزل الشهيد محجوب ، وبحري في المؤسسة فيما اعتزم ثوار الحاج يوسف وشرق النيل على لقاء المواكب بشارع المطار كنقطة تجمع رئيسية.

ومن جهة أخرى حددت قوى الحرية والتغيير (مجموعة الميثاق) مساراتها والتي تتجمع في نقطة الاعتصام .

الخرطوم: فدوى خزرجي‬

صحيفة الجريدة