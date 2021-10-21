الغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني تعلن الجاهزية لتسديد فاتورة الديمقراطية





أعلنت الغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني، دعمها للحكم المدنيّ والانتقال الديمقراطيّ ، مؤكّدة الجاهزية لتسديد فاتورة الديمقراطية .ودعت الغرفة إلى إستكمال عملية السلام الشامل والمستدام بمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين في المفاوضات المباشرة وإرجاع ملف السلام إلى مفوضية السلام على أن يكون تحت رعاية مجلس الوزراء .ودعا عضو المحامين الديمقراطيين نصر الدين حسن سعد بحسب وكالة السودان للانباء، جماهير الشعب السودانيّ بالإلتزام بالسلمية في مواكب 21 أكتوبر، دعماً للحكم المدنيّ ووصولاً وتأييداً للتحوّل الديمقراطيّ.وأشار إلى أنّ من مطالب الغرفة تسليم البشير وزمرته للمحكمة الجنائية الدولية.ودعت الغرفة إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية لإصلاح المنظومة العدلية وتكوين المحكمة الدستورية.

صحيفة الجريدة