السودان ورقة رابحة في توفير الغذاء للعالم





كشف باباقانا أحمدو الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة حاجة العالم للغذاء بما يقدر بحوالي 800 مليون, مبيناً أنّ السودان سيظل الورقة الرابحة في توفير الغذاء لكل العالم, جاء ذلك من خلال احتفال وزارة الزراعة والموارد الطبيعية بيوم الغذاء العالمي بقاعة نادي الشرطة ببري بحضور ومخاطبة وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية, هذا واستعرض دكتور بشرى حبيب الله مدير إدارة نقل التقانة والإرشاد مع عدد من ممثلي قطاعات الإنتاج, مشروعاتهم ودورهم في دفع عجلة الإنتاج, كما قدم مهندس عمر طه البشير مدير قطاع المنتجين تنويراً عن القطاع, ونبه للدور المتعاظم, مطالباً بتوفير المعينات حتى يتطور الإنتاج كماً وكيفاً.

الى ذلك, قدم ممثل منتدى الأنوار الاقتصادي التفاعلي تنويراً عن المنتدى وأهدافه وفعالياته ومشروعاته وبرامجه المنفذة الماثلة, مستعرضاً أنموذج ريف شمالى الخرطوم والخرطوم بحري في الإنتاج المنزلي الأسري والزراعة المنزلية والمدرسية, الى جانب الصناعات الصغيرة وأثر ذلك في نشر ثقافة الإنتاج الأسري والإسهام في توفير بعض احتياجات المنزل خاصة الصناعات الغذائية, إضافةً لعرض تجربة ومبادرة منتدى الأنوار لنموذج من الأسر المنتجة المبدعة بمشاركة منظمة ترقية الإبداع المحلي بيرولنوفا.

الخرطوم- معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة