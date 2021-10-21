‫البرهان يؤكد حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية‬





أكد رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان‬ ‫حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني. ‬

‫وشدد لدى لقائه بمكتبه أمس وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية فيكي فورد على الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني. ‬واطلع البرهان الوزيرة البريطانية على تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد ‬

‫وأشار البرهان الى متانة وازلية العلاقات السودانية البريطانية وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين وأثنى على الدعم الذي ظلت تقدمه بريطانيا للسودان لتحقيق التحول الديمقراطي.‬

‫من جانبها اثنت فيكي فورد على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الانتقالية وعلى رأسها توقيع اتفاق جوبا للسلام واعفاء وتخفيف الديون على السودان وعودة التعامل مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية‬

‫واشادت وزيرة الشؤون الأفريقية بالقوانين التي تم سنها وتلك التي تم تعديلها والقدر الكبير المتاح من الحريات للمواطنين.‬

صحيفة الجريدة