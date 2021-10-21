البرهان يؤكد حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية
أكد رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.
وشدد لدى لقائه بمكتبه أمس وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية فيكي فورد على الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني. واطلع البرهان الوزيرة البريطانية على تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد
وأشار البرهان الى متانة وازلية العلاقات السودانية البريطانية وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين وأثنى على الدعم الذي ظلت تقدمه بريطانيا للسودان لتحقيق التحول الديمقراطي.
من جانبها اثنت فيكي فورد على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الانتقالية وعلى رأسها توقيع اتفاق جوبا للسلام واعفاء وتخفيف الديون على السودان وعودة التعامل مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية
واشادت وزيرة الشؤون الأفريقية بالقوانين التي تم سنها وتلك التي تم تعديلها والقدر الكبير المتاح من الحريات للمواطنين.
صحيفة الجريدة