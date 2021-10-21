الأسعار.. الاستثمار في الأزمان





الأوضاع المتأزمة التي تمر بها البلاد انعكست آثارها المباشرة على اسعار السلع, حيث ارتفعت بموجبها جميع السلع الاستهلاكية أقل ما توصف. وكشفت جولة الصحيفة في عدد من أسواق ولاية الخرطوم عن ندرة في الدقيق وارتفاع أسعاره, حيث تراوح سعر للبكت (كيلو) من سيقا ما بين ٧٥٠ الى ٨٠٠ جنيه, بينما ارتفع كيلو السكر من ٦٠٠ جنيه الى ٧٥٠ جنيها, فيما وصل الجوال منه زنة ٥٠ كيلو الى ٣٢ ألف جنيه.

وشكا التاجر محمد زين بسوق بحري لـ(الصيحة) من تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض القوة الشرائية وارتفاع في أسعار السلع, وأرجع الأسباب إلى جشع التجار واستغلال الأزمات في تحقيق أرباح عالية, بجانب استمرار إغلاق طريق الشرق والذي ادّى لزيادة اسعار السلع خاصة المواد الغذائية والدقيق والسكر, وقال ان جوال السكر المستورد زنة ٥٠ كيلو ارتفع الى ٣٢.٠٠٠ جنيه، واوضح ان سعر باكت الدقيق ارتفع الى ٧.٠٠٠ جنيه، بينما ارتفع سعر زيت الفول سعة (٣٦) رطلاً الى ١٤.٤٠٠ جنيه، أما زيت التحمير سعة ٣٦ رطلاً بلغ ١٧.٢٠٠ جنيه، وبلغ سعر رطل الشاي الأسود ١.٢٠٠ جنيه، وأوضح ان سعر كرتونة لبن البودرة ٣ أكياس كابو ويحتوي الكيس على ٢ كيلو وربع ١٨.٠٠٠جنيه، موضحاً أن سعر كرتونة الصلصة ١٢ علبة ارتفعت الى ٨.٦٠٠ جنيه وعلبة الصلصة وصلت إلى ٨٥٠ جنيهاً, بينما بلغ سعر كرتونة الشعيرية ٣.٨٠٠ جنيه, وسعر كرتونة المكرونة ٣.٨٠٠ جنيه, والسكسكانية ٣.٨٠٠ جنيه، والكيس الكبير منها بـ٤٠٠ جنيه والصغير بـ٢٠٠ جنيه, وكيلو الجبنة بـ٣ آلاف جنيه.

وقال إن سعر البصل (الربع) بلغ جنيه،١.٦٠٠ وسعر الربع من فول السليم بـ ١٤.٠٠٠ جنيه، بينما سجل سعر جوال العدس زنة ٢٠ كيلو ١٥.٥٠٠ جنيه، وجوال الأرز سعة ٢٥ كيلو ١٢.١٠٠ جنيه، وارتفع سعر كرتونة صابون الغسيل ١٢٠ جراماً الى ٢.٥٠٠ جنيه, وارتفع سعر جوال صابون البدرة زنة ٥ كيلو الى ٢.٩٠٠ جنيه.

الخرطوم- سارة إبراهيم عباس

صحيفة الصيحة