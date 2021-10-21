أمر قبض في مواجهة أردول





كشفت مصادر مطلعة عن إصدار نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة أمس، أمراً بالقبض على مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، وذلك لمخالفته أوامر تكليف بالحضور أمام النيابة على ذمة إجراءات تحرٍ أولي معه فى مخالفات بالشركة.

وكشفت مصادر الصحيفة بأن شرطة نيابة الفساد قيدت إجراءات بلاغ لدى النيابة ضد أردول لمخالفته نص المادة (94) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تتعلق بالتخلف عن الحضور تلبية لأمر صادر من موظف عام – وذلك لتغيب (أردول) عن المثول أمام النيابة لأغراض التحري معه على ذمة اجراءات أولية مدونة ضده تتعلق بمخالفات بالشركة السودانية للموارد المعدنية التي يشغل منصب مديرها العام – بالرغم من استدعائه.

الخرطوم ــــــ محمد موسى

صحيفة الصيحة