رغم الطلاق.. 23 مليون دولار من كيم كارادشيان لطليقها





دفعت كيم كارداشيان لطليقها كاني ويست مبلغًا ضخمًا قدره 23 مليون دولار لشراء منزل “هيدن هيلز” بولاية كاليفورنيا الذي اشترته مع زوجها المنفصلة عنه في عام 2014 .

وووفقا لموقع “نيويورك بوست” تعد الآن كيم المالك الوحيد رسميًا، إذ تؤكد سجلات لوس أنجلوس أن كارداشيان ، 40 عامًا ، دفع 20 مليون دولار للممتلكات ، و 3 ملايين دولار للأثاث والفن والمحتويات الأخرى.

كان الزوجان السابقان قد اشترا العقار مقابل 20 مليون دولار في ذلك الوقت ، قبل أن يقوم بتقطيعه وإعادة بنائه من الألف إلى الياء ، الأمر الذي استغرق أكثر من ست سنوات.

قام ويست ، 44 عامًا ، بتصميم المنزل بالكامل والذي ركز على البساطة، ويأتي حكم المحكمة الرسمي بعد أن طرح مغني الراب أول مزرعتين من وايومنج للبيع في 11 أكتوبر.

فيما يؤكد مؤسس سكيمس صديقه أن ويست انتقل إلى مزرعة تقارب 4000 فدان، بخلاف مزرعته الثانية، وكانت قد تقدمت كارداشيان بطلب للطلاق في فبراير بعد ما يقرب من سبع سنوات من الزواج.

وقال مصدر مقرب منهما: “كيم جعل كاني يذهب إلى هناك حتى يتمكنوا من العيش حياة منفصلة وبهدوء تسوية الأمور للفصل والطلاق، ويتشاركان في حضانة قانونية وجسدية مشتركة لأطفالهما الأربعة.

صدى البلد