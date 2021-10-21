ياسر عباس : اللجنة على تواصل إيجابي مع ترك
أكد رئيس اللجنة المكلّفة من رئيس الوزراء بشأن أزمة الشرق، ياسر عباس، وزير الريّ والموارد المائية، أن التواصل مع رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد أحمد الأمين ترك فتح آفاقًا أفضل لمواصلة الحوار للتوصّل لحلولٍ لمعالجة قضايا الشرق العادلة.
وقال عباس في تصريحاتٍ صحفية أمس، إنّ اللجنة على اتصال مع ترك، وأكد أنه أبدى ترحيبه باللجنة وبالرسائل الإيجابية التي جاءت في خطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي تضمّنت أسس مخاطبة الجذور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لحلّ قضية شرق السودان.
وأضاف: (الروح الإيجابية التي أبداها الناظر ترك خلال لقائه التنويري الأخير لتلفزيون جمهورية السودان فتح آفاقًا أفضل لمواصلة الحوار للتوصّل لحلول لمعالجة قضايا الشرق العادلة).
من جانبه أكد القيادي بالمجلس الأعلى لنظارات البجا والناشط الإعلامي عمر طاهر أبو آمنة، أن الحل الأول والأخير لأزمة شرق السودان بتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات الذي أجمعت عليه مكونات الشرق وقال: (على رأس تلك المقررات إلغاء مسار الفتنة مسار الشرق ومراجعة الهوية وتنفيذ شروط القلد وترسيم الحدود بين القبائل بشرق السودان حتى لا تدعي قبيلة حيازة أرض قبيلة أخرى كما حدث في السابق).
وبشأن ما يجري في الخرطوم قال: (ما يجري في العاصمة من اعتصام واعتصام مضاد المجلس الأعلى لا مع هؤلاء ولا مع أولئك فقط مع قضيته العادلة).
الخرطوم: أماني إيلا
صحيفة اليوم التالي