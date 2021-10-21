ياسر ‏عباس : اللجنة على تواصل إيجابي مع ترك





أكد رئيس اللجنة المكلّفة من رئيس الوزراء بشأن أزمة الشرق، ياسر ‏عباس، وزير الريّ والموارد المائية، أن التواصل مع رئيس المجلس ‏الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد أحمد الأمين ترك فتح آفاقًا ‏أفضل لمواصلة الحوار للتوصّل لحلولٍ لمعالجة قضايا الشرق العادلة.‏

وقال عباس في تصريحاتٍ صحفية أمس، إنّ اللجنة على اتصال مع ‏ترك، وأكد أنه أبدى ترحيبه باللجنة وبالرسائل الإيجابية التي جاءت في ‏خطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي تضمّنت أسس مخاطبة الجذور ‏الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لحلّ قضية شرق السودان.‏

وأضاف: (الروح الإيجابية التي أبداها الناظر ترك خلال لقائه التنويري ‏الأخير لتلفزيون جمهورية السودان فتح آفاقًا أفضل لمواصلة الحوار ‏للتوصّل لحلول لمعالجة قضايا الشرق العادلة).‏

من جانبه أكد القيادي بالمجلس الأعلى لنظارات البجا والناشط الإعلامي ‏عمر طاهر أبو آمنة، أن الحل الأول والأخير لأزمة شرق السودان بتنفيذ ‏مقررات مؤتمر سنكات الذي أجمعت عليه مكونات الشرق وقال: (على ‏رأس تلك المقررات إلغاء مسار الفتنة مسار الشرق ومراجعة الهوية وتنفيذ ‏شروط القلد وترسيم الحدود بين القبائل بشرق السودان حتى لا تدعي قبيلة ‏حيازة أرض قبيلة أخرى كما حدث في السابق).‏

وبشأن ما يجري في الخرطوم قال: (ما يجري في العاصمة من اعتصام ‏واعتصام مضاد المجلس الأعلى لا مع هؤلاء ولا مع أولئك فقط مع ‏قضيته العادلة).‏

الخرطوم: أماني إيلا

صحيفة اليوم التالي