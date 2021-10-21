استنئاف صادر الماشية إلى السعودية





أعلنت شعبة صادر الماشية استئناف الصادر إلى المملكة العربية ‏السعودية اليوم الخميس.‏

وقال عضو الشعبة حامد وردي لمصادر مطلعة، إن أول شحنة ‏استخرجت نتائج فحصها أمس وتم منحها الضوء الأخضر والسماح ‏بتصديرها، وأوضح أن عدد الشحنة الأولى (15) ألف رأس، تليها بقية ‏الشحنات من الصادر أكد أنه تم إعدادها بالمحاجر.‏

وقال وردي بحسب صحيفة اليوم التالي، إنه حتى الآن لم يتم حصر الخسائر لجهة أن إغلاق الشرق ‏تزامن مع نهاية موسم صادر الماشية، وأضاف: (بمجرد حوجتنا للتصدير ‏تم فتح طريق الصادر ونقول ذلك حتى لا نظلم أحداً)، ونوه إلى أن ‏المُصدرين خلال الفترة الماضية لم يكونوا متحمسين للصادر لجهة أن ‏السوق السعودي كان ضعيفاً جداً، وتوقع عودة الحركة بالسوق السعودي عقب رفع حظر كورونا وفتح الحرم المكي للمعتمرين.‏

الخرطوم (كوش نيوز)