اقتصاد وأعمال
استنئاف صادر الماشية إلى السعودية
أعلنت شعبة صادر الماشية استئناف الصادر إلى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس.
وقال عضو الشعبة حامد وردي لمصادر مطلعة، إن أول شحنة استخرجت نتائج فحصها أمس وتم منحها الضوء الأخضر والسماح بتصديرها، وأوضح أن عدد الشحنة الأولى (15) ألف رأس، تليها بقية الشحنات من الصادر أكد أنه تم إعدادها بالمحاجر.
وقال وردي بحسب صحيفة اليوم التالي، إنه حتى الآن لم يتم حصر الخسائر لجهة أن إغلاق الشرق تزامن مع نهاية موسم صادر الماشية، وأضاف: (بمجرد حوجتنا للتصدير تم فتح طريق الصادر ونقول ذلك حتى لا نظلم أحداً)، ونوه إلى أن المُصدرين خلال الفترة الماضية لم يكونوا متحمسين للصادر لجهة أن السوق السعودي كان ضعيفاً جداً، وتوقع عودة الحركة بالسوق السعودي عقب رفع حظر كورونا وفتح الحرم المكي للمعتمرين.
الخرطوم (كوش نيوز)