مصر تصدر أثاثاً للسودان بقيمة (11) مليون دولار خلال (8) أشهر





استحوذت (8) دول على (75.8%) من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال أول (8) أشهر من العام الجاري بقيمة (122) مليون دولار.

وقال تقرير المجلس التصديري لصناعة الأثاث بحسب موقع “صدى البلد”، إنه تسيطر السعودية وحدها على (26.1%) من صادرات الأثاث المصري، مع نمو قيمة الصادرات لها خلال الفترة من يناير- أغسطس 2021م لتبلغ (42) مليون دولار في مقابل (39) مليون دولار بنمو (7.7%).

وزادت صادرات مصر من الأثاث للعراق بنسبة (13.3%) لتبلغ (17) مليون دولار مقابل (15) مليون دولار، واستقرت للأردن عند (7) ملايين دولار.

وارتفعت صادرات الأثاث المصري إلى السودان لتبلغ (11) مليون دولار في مقابل (7) ملايين دولار بنمو (57.1%)، وإلى الإمارات بنسبة (11.1%) لتسجل (20) مليون دولار في مقابل (18) مليون دولار، وسلطنة عمان بنسبة (8.3%) لتسجل (11) مليون دولار في مقابل (7) ملايين دولار.

ونمت صادرات مصر من الأثاث لليبيا بنسبة (25%) خلال أول (8) أشهر من 2021م، لتبلغ (5) ملايين دولار في مقابل (4) ملايين دولار، ولأمريكا بنسبة (60%) لتسجل (8) ملايين دولار في مقابل (5) ملايين دولار، ولباقي الدول بنسبة (30%) لتبلغ (39) مليون دولار مقابل (30) مليون دولار.

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