هنا الزاهد بإطلالة مستوحاة من حنفي الأبهة لعادل إمام





فاجأت الممثلة المصرية، هنا الزاهد، متابعيها عبر “إنستغرام”، بإطلالة جديدة مستوحاة من “حنفي الأبهة” الشخصية التي قدمها النجم عادل إمام في الفيلم الشهير الذي يحمل اسم الشخصية. وظهرت هنا الزاهد مرتدية جاكيتا وبنطالا من الجينز و”تيشيرت” بيضاء، وهي الإطلالة نفسها التي ظهر فيها “الزعيم” بأحداث فيلمه الذي عرض في العام 1990. والفيلم من بطولة عادل إمام وفاروق الفيشاوي وهدى رمزي ومجدي وهبة، من تأليف بسيوني عثمان ومن إخراج محمد عبد العزيز.

وتركت هنا الزاهد شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها، واعتمدت مكياجا صيفيا هادئا، وتفاعل الجمهور مع إطلالة الممثلة المصرية بشكل كبير. يذكر أن الفنانة هنا الزاهد انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسل “أنا وهي” من بطولتها مع الفنان أحمد حاتم إخراج عمرو صلاح ومن تأليف مصطفى حمدي، وتدور أحداثه في قالب كوميدي يجمع الثنائي معا. وشاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “النمر”، مع محمد إمام، نيرمين الفقي، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد محمود، محمود حافظ، محمد مهران وأحمد عبدالله محمود، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.